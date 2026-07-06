Ожидание до 25 минут: что говорят водители о ситуации с топливом в Кузбассе

Водители рассказали о ситуации с топливом в Кузбассе.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк заявил, что, несмотря на более стабильную по сравнению с другими регионами ситуацию с обеспечением топливом, в области сохраняется проблема очередей на автозаправочных станциях. Глава региона регулярно получает видеоотчеты о положении дел из разных городов и поселений Кузбасса, а также собрал мнения местных водителей.

По словам жителей, в отдельных населенных пунктах области ожидание на АЗС может составлять 20-25 минут. При этом в некоторых локациях ситуация заметно лучше: например, на одной из заправок вблизи города Кемерово автомобилисты смогли заправиться за 15 минут.

Одной из причин скопления транспорта на АЗС участники опроса называют большое количество грузовых автомобилей: фуры занимают место и перекрывают доступ к колонкам, из за чего легковым машинам сложно подъехать. Как только грузовики продвигаются вперед, поток легковых авто распределяется по свободным колонкам.

По наблюдениям автомобилистов, топливо в регионе в целом доступно, хотя в соседних областях ситуация сложнее. Так, очевидцы рассказывают об очередях длиной в 3-4 километра на заправках в Новосибирске.

Для сравнения, в Анжеро-Судженске автомобилисты удивлены относительно спокойной обстановкой: на одной из АЗС у вокзала стояло всего пять машин, тогда как в Омске в это же время наблюдались километровые очереди - некоторые водители проводили в них с пяти до восьми утра.

Илья Середюк подчеркнул, что задача региональных властей - добиться того, чтобы водители могли заправить автомобиль без длительного ожидания в очереди.

Ранее мы писали, что в Кузбассе мужчина погиб в ночном пожаре, а также губернатор поручил сократить время на разгрузку цистерн с топливом.