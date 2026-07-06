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НовостиОбщество6 июля 2026 14:05

За неделю управляющие компании Кузбасса оштрафованы на 790 тысяч рублей

Управляющие компании Кузбасса за неделю получили штрафы на более 790 тысяч рублей
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
За неделю управляющие компании Кузбасса оштрафованы на 790 тысяч рублей.

За неделю управляющие компании Кузбасса оштрафованы на 790 тысяч рублей.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 29 июня по 3 июля инспекторы ГЖИ Кузбасса провели проверку состояния жилищного фонда. Обследовано 424 многоквартирных дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате контрольных мероприятий выявлено 83 нарушения. За допущенные нарушения управляющие компании Кузбасса оштрафованы на сумму более 790 тысяч рублей. Составлено 28 административных протоколов, а также выдано 96 представлений и предостережений.

Отдельное внимание уделялось контролю лицензирования управляющих компаний: принято 9 положительных решений о внесении изменений в реестр лицензий, вынесено 2 отказа по заявкам УК. Всего с начала года ГЖИ Кузбасса выявила более 2 180 нарушений в работе управляющих компаний.

Ранее мы писали, что в Кузбассе мужчина погиб в ночном пожаре, а также губернатор поручил сократить время на разгрузку цистерн с топливом.