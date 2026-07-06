За неделю управляющие компании Кузбасса оштрафованы на 790 тысяч рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 29 июня по 3 июля инспекторы ГЖИ Кузбасса провели проверку состояния жилищного фонда. Обследовано 424 многоквартирных дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате контрольных мероприятий выявлено 83 нарушения. За допущенные нарушения управляющие компании Кузбасса оштрафованы на сумму более 790 тысяч рублей. Составлено 28 административных протоколов, а также выдано 96 представлений и предостережений.

Отдельное внимание уделялось контролю лицензирования управляющих компаний: принято 9 положительных решений о внесении изменений в реестр лицензий, вынесено 2 отказа по заявкам УК. Всего с начала года ГЖИ Кузбасса выявила более 2 180 нарушений в работе управляющих компаний.

Ранее мы писали, что в Кузбассе мужчина погиб в ночном пожаре, а также губернатор поручил сократить время на разгрузку цистерн с топливом.