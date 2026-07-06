Житель Кузбасса пойдет под суд за поддельное водительское удостоверение. .

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП
В Анжеро-Судженске завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя. Его обвиняют в подделке документов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.
В апреле госавтоинспекторы остановили ВАЗ-2110. Водитель предъявил поддельное удостоверение. Документ изъяли и отправили на экспертизу. По словам мужчины, он купил права в интернете за 100 тысяч рублей, чтобы не учиться в автошколе.
Сейчас дело передано в суд. За это преступление предусмотрено до года лишения свободы.
Ранее мы писали, что в Кузбассе мужчина погиб в ночном пожаре, а также губернатор поручил сократить время на разгрузку цистерн с топливом.