Житель Кузбасса пойдет под суд за поддельное водительское удостоверение. . Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Анжеро-Судженске завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя. Его обвиняют в подделке документов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

В апреле госавтоинспекторы остановили ВАЗ-2110. Водитель предъявил поддельное удостоверение. Документ изъяли и отправили на экспертизу. По словам мужчины, он купил права в интернете за 100 тысяч рублей, чтобы не учиться в автошколе.

Сейчас дело передано в суд. За это преступление предусмотрено до года лишения свободы.

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