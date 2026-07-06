Погода в Кузбассе 7 июля 2026 года: до +28 градусов и дожди

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 7 июля 2026 года. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 7 июля 2026 года. Обещают, что будет переменная облачность. Местами небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди, местами туманы. Об этом сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит +14…+19 градусов, местами +8…+13 градусов. Днем ожидается +23…+28 градусов. Ветер обещают северный 3–8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду, при грозах местами порывы до 18 метров в секунду.

Погода в Кемерове 7 июля 2026 года

Во вторник, 7 июля 2026 года, в Кемерове будет переменная облачность. Небольшой дождь, местами гроза.

Температура воздуха ночью в Кемерове составит +14…+16 градусов. Днем будет +26…+28 градусов. Ветер обещают северный, 3–8 метров в секунду.

Погода в Новокузнецке 7 июля 2026 года

Во вторник, 7 июля 2026 года, в Новокузнецке будет переменная облачность. Кратковременный дождь. Температура воздуха ночью покажет до +19 градусов. Днем ожидается до +25 градусов. Ветер обещают северный, 3 метра в секунду.

Ранее мы писали, что в Кузбассе мужчина погиб в ночном пожаре, а также губернатор поручил сократить время на разгрузку цистерн с топливом.