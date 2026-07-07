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НовостиЧто происходит7 июля 2026 0:32

В Кузбассе поймали двух 15-летних подростков-мотоциклистов

В Беловском округе поймали несовершеннолетних водителей мотоциклов
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Беловском муниципальном округе сотрудники ГИБДД провели рейд среди водителей мототранспорта. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В ходе рейда четыре водителя мототехники были отстранены от управления. Двое из них - несовершеннолетние. 15-летних подростков остановили возле образовательного учреждения. Они объяснили полицейским, что ехали на тренировку.

На место были вызваны законные представители подростков. За передачу управления транспортным средством лицу без прав родители юных водителей получили административные протоколы. Материалы переданы в подразделение по делам несовершеннолетних. Мототехнику отправили на специализированную стоянку.

Ранее мы писали, что в Кузбассе мужчина погиб в ночном пожаре, а также губернатор поручил сократить время на разгрузку цистерн с топливом.