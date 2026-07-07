В Кузбассе поймали двух 15-летних подростков-мотоциклистов

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Беловском муниципальном округе сотрудники ГИБДД провели рейд среди водителей мототранспорта. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В ходе рейда четыре водителя мототехники были отстранены от управления. Двое из них - несовершеннолетние. 15-летних подростков остановили возле образовательного учреждения. Они объяснили полицейским, что ехали на тренировку.

На место были вызваны законные представители подростков. За передачу управления транспортным средством лицу без прав родители юных водителей получили административные протоколы. Материалы переданы в подразделение по делам несовершеннолетних. Мототехнику отправили на специализированную стоянку.

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