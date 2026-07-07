Бастрыкин запросил доклад о нарушении прав жителей села в Кузбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании нарушения прав жителей одного из сел Кузбасса из-за проблем с транспортной доступностью.

В соцсетях активно обсуждают отсутствие транспортного сообщения в Мариинском районе. Единственный мост, связывающий несколько сел с районным центром, разрушился во время паводков. До сих пор нет восстановленного транспортного сообщения, а альтернативных способов переправы нет.

СУ СК РФ по Кемеровской области расследует уголовное дело по этому факту.

Председатель СК России поручил руководителю СУ СК РФ по Кемеровской области представить доклад о ходе расследования, мерах, принятых ранее, и доводах публикации.

Ранее мы писали, что в Кемерове продолжается реконструкция трамвайного маршрута №10, а также губернатор поручил сократить время на разгрузку цистерн с топливом.