Протащил по дороге и снова сбил: кузбассовца осудили за применение насилия к сотруднику полиции

Житель Кузбасса осужден за применение насилия к сотруднику полиции. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Житель Прокопьевска признан виновным в применении насилия к сотруднику полиции. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области и прокуратуре Кузбасса.

Инцидент произошел в апреле 2026 года. Водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отказался выполнять требования инспектора ДПС. В ответ на законные действия полицейского, мужчина умышленно начал движение задним ходом и сбил сотрудника.

После этого водитель продолжил движение, протащив полицейского по дороге. Затем он снова совершил наезд на инспектора, который продолжал преследование.

Суд приговорил виновного к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

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