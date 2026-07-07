Филипп Киркоров назвал жабой кемеровчанку Евгению Искандарову.

На телеканале ТНТ вышел новый выпуск музыкального шоу «Игра вслепую». В нем капитаны команд вместе с участниками определяют, кто поет - звезды или их двойники. Одной из ярких участниц стала Евгения Искандарова, известная блогер из Кемерова.

В выпуске соревновались две команды: Филипп Киркоров, Алена Блин и Катя Гордон против Ольги Серябкиной, Наталии Медведевой и Евгении Искандаровой. Филипп сразу начал с критики, обозвав соперниц жабами.

«Три маленькие жабки. Хотя Оля Серябкина - царевна-лягушка, которая после игры превратится в прекрасного лебедя, а вы так двумя жабами и останетесь», - заявил Филипп Наталии Медведевой и Жене Искандаровой.

Команда Ольги Серябкиной не согласилась с таким названием. По итогу было выбрано название «Красотки», которые противостояли команде «Легенд».

Игра была напряженной. Соперники показали хорошую интуицию и безошибочно определяли голоса звезд и двойников. Однако финальное задание с секретным гостем - голосом певицы Максим - обе команды провалили. В итоге каждая команда получила по 140 000 рублей, которые разделят между двойниками.

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