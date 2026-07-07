IOWA и Dabro выступят с бесплатными концертами в соседнем с Кузбассом регионе

IOWA и Dabro дадут бесплатные концерты в соседнем с Кузбассом регионе. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 9 по 12 июля в Новосибирске пройдет фестиваль «Летосфера». Гостей ждут бесплатные выступления IOWA и Dabro, парад на улице Ленина, образовательные площадки, кинопоказы под открытым небом, семейные активности и пикник в центре города.

Основные площадки фестиваля - улица Ленина, площадь у ЦКиО «Победа» и сквер «Водник». Детальная программа, список участников и расписание площадок доступны на официальных ресурсах проекта.

Фестиваль проходит при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство».

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