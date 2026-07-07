В Новокузнецке задержали агрессивного мужчину, угрожавшего медикам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке сотрудники Росгвардии задержали мужчину, нарушавшего общественный порядок и мешавшего работе бригады скорой помощи. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Росгвардейцы получили сигнал тревоги с кнопки экстренного вызова, установленной в машине скорой. Прибыв на место, к торговому объекту на улице Тореза, они задержали 39-летнего жителя, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Мужчина вел себя неадекватно и нарушал общественный порядок.

По словам очевидцев, он громко кричал и беспричинно проявлял агрессию в отношении прохожих. Когда приехала скорая помощь, мужчина начал вести себя агрессивно уже в отношении фельдшеров. Медработники нажали тревожную кнопку.

Росгвардейцы задержали нарушителя и передали его полиции. Ведется проверка, по итогам которой будет принято решение в соответствии с законом.

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