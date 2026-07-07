Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+27°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит7 июля 2026 5:14

В Новокузнецке задержали мужчину, незаконно проникшего в чужую квартиру

Росгвардейцы задержали новокузнечанина, незаконно проникшего в чужую квартиру
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Новокузнецке задержали мужчину, незаконно проникшего в чужую квартиру.

В Новокузнецке задержали мужчину, незаконно проникшего в чужую квартиру.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке росгвардейцы задержали мужчину, незаконно проникшего в квартиру пенсионерки. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Вечером экипаж Росгвардии прибыл на улицу Обнорского по сообщению 68-летней женщины. Она сообщила о противоправных действиях. На месте стражи порядка задержали пьяного 49-летнего жителя.

По предварительным данным, хозяйка вернулась домой и обнаружила в жилище знакомого мужчину и двух женщин. Они были пьяны, а в квартире царил беспорядок. Когда женщина потребовала покинуть помещение, мужчина отказался и стал вести себя агрессивно. Тогда она обратилась за помощью к правоохранителям.

Росгвардейцы пресекли противоправные действия, задержали нарушителя и передали его полиции для дальнейшего разбирательства. Подробности инцидента выяснят в ходе проверки. По ее результатам примут решение в соответствии с законом.

Ранее мы писали, что в Кемерове продолжается реконструкция трамвайного маршрута №10, а также губернатор поручил сократить время на разгрузку цистерн с топливом.