В Новокузнецке задержали мужчину, незаконно проникшего в чужую квартиру. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке росгвардейцы задержали мужчину, незаконно проникшего в квартиру пенсионерки. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Вечером экипаж Росгвардии прибыл на улицу Обнорского по сообщению 68-летней женщины. Она сообщила о противоправных действиях. На месте стражи порядка задержали пьяного 49-летнего жителя.

По предварительным данным, хозяйка вернулась домой и обнаружила в жилище знакомого мужчину и двух женщин. Они были пьяны, а в квартире царил беспорядок. Когда женщина потребовала покинуть помещение, мужчина отказался и стал вести себя агрессивно. Тогда она обратилась за помощью к правоохранителям.

Росгвардейцы пресекли противоправные действия, задержали нарушителя и передали его полиции для дальнейшего разбирательства. Подробности инцидента выяснят в ходе проверки. По ее результатам примут решение в соответствии с законом.

Ранее мы писали, что в Кемерове продолжается реконструкция трамвайного маршрута №10, а также губернатор поручил сократить время на разгрузку цистерн с топливом.