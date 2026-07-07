Осенью в Кемерове откроется обновленный Театр для детей и молодежи.

Осенью в Кемерове откроется обновленный Театр для детей и молодежи. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Сейчас готовность объекта составляет 66%. Строители работают над фасадом, инженерными сетями, входными группами, окнами и дверями. Также началась подготовка к обновлению сцены. Для нового поворотного круга с компьютерной системой управления, которую привезут из Москвы в июле, подготовлено основание.

Модернизация учреждений культуры продолжается по всему Кузбассу. В Мысках и Междуреченске ремонтируют Дворец культуры «Юбилейный» и Дворец культуры имени Ленина. Эти проекты реализуются в рамках нацпроекта «Семья» и Народной программы партии «Единая Россия».

За шесть лет в регионе построили и капитально отремонтировали более 20 культурно-досуговых учреждений, 13 детских школ искусств, а также театры и музеи. Нацпроект помогает развивать сферу культуры региона, делая ее современной и ориентированной на потребности жителей.

Ранее мы писали, что в Кемерове продолжается реконструкция трамвайного маршрута №10, а также губернатор поручил сократить время на разгрузку цистерн с топливом.