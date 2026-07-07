В Кузбассе приостановили работу опасного участка карьера на 90 суток

Фото: ГУФССП России по Кемеровской области.

В Анжеро-Судженске приостановили горные работы на карьере на 90 суток. Об этом сообщили в ГУФССП России по Кемеровской области.

Специалисты установили, что объект эксплуатировался в условиях, которые могли привести к аварии. Это создавало угрозы для жизни и здоровья людей.

Суд признал юридическое лицо виновным в нарушении промышленной безопасности и приостановил работу карьера на 90 суток. Приставы исполнили решение суда.

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