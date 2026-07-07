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НовостиЧто происходит7 июля 2026 5:48

В Кузбассе приостановили работу опасного участка карьера на 90 суток

В Кузбассе судебные приставы приостановили деятельность опасного участка карьера
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: ГУФССП России по Кемеровской области.

Фото: ГУФССП России по Кемеровской области.

В Анжеро-Судженске приостановили горные работы на карьере на 90 суток. Об этом сообщили в ГУФССП России по Кемеровской области.

Специалисты установили, что объект эксплуатировался в условиях, которые могли привести к аварии. Это создавало угрозы для жизни и здоровья людей.

Суд признал юридическое лицо виновным в нарушении промышленной безопасности и приостановил работу карьера на 90 суток. Приставы исполнили решение суда.

Ранее мы писали, что в Кемерове продолжается реконструкция трамвайного маршрута №10, а также губернатор поручил сократить время на разгрузку цистерн с топливом.