В Кузбассе у матери погибшего на СВО бойца похитили 1,5 млн рублей

Фото: архив КП. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Кузбассе задержали парочку, которая похитила у матери погибшего на СВО бойца 1,5 млн. Об этом сообщили в Мариинском городском суде.

Подозреваемый мужчина вступил в организованную преступную группу, которая занималась кражей денег у родственников погибших бойцов, и привлек к преступлению свою сожительницу. Она выполнила роль курьера: отправилась на такси в Мариинск, где забрала деньги у матери военнослужащего – ее неизвестные под предлогом получения медали убедили «задекларировать» имеющиеся сбережения.

Вскоре пострадавшая поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в правоохранительные органы. Сожители были задержаны. Суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы писали, что кузбасский врач рассказал, какие болезни может спровоцировать стресс, а также губернатор Кузбасса поручил сократить время на разгрузку цистерн с топливом.