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НовостиЧто происходит7 июля 2026 5:56

В Кузбассе поймали водителя-бесправника

В Топках отстранили от управления автомобилем водителя без прав
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кузбассе поймали водителя-бесправника. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Кузбассе поймали водителя-бесправника. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Госавтоинспекторы в Топках остановили автомобиль для проверки документов. Выяснилось, что у водителя нет прав. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полицейские составили протокол. Водителю грозит штраф до 15 тысяч рублей. Машину отправили на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция предупреждает: вождение без прав - грубое нарушение ПДД, которое угрожает безопасности на дорогах.

Ранее мы писали, что в Кемерове продолжается реконструкция трамвайного маршрута №10, а также губернатор поручил сократить время на разгрузку цистерн с топливом.