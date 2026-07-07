В Кузбассе поймали водителя-бесправника. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Госавтоинспекторы в Топках остановили автомобиль для проверки документов. Выяснилось, что у водителя нет прав. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полицейские составили протокол. Водителю грозит штраф до 15 тысяч рублей. Машину отправили на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция предупреждает: вождение без прав - грубое нарушение ПДД, которое угрожает безопасности на дорогах.

Ранее мы писали, что в Кемерове продолжается реконструкция трамвайного маршрута №10, а также губернатор поручил сократить время на разгрузку цистерн с топливом.