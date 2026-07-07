На кладбище в Междуреченске объявился медведь

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Жителям Междуреченска рекомендовали по возможности не посещать городское кладбище из-за появившегося там медведя – его следы стали замечать последние дни.

В управлении по благоустройству, транспорту и связи также посоветовали не оставлять на могилках еду (печенье, конфеты и др.), после похорон не задерживаться на территории и не проведывать родственников в ночное время.

«Не стоит забывать, что медведь – дикий зверь, его поведение непредсказуемо, поэтому крайне важно вести себя осторожно до принятия городскими службами мер безопасности», – напомнили в УБТС.

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