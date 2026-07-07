В Кемерове исторические дома-«колбасы» можно будет купить за рубль

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове исторические дома-«колбасы» на улице Абызова можно будет купить по льготной цене – строения попали в программу «Дом за рубль». Об этом сообщили в городской администрации.

На торги выставлены два жилых дома Автономной индустриальной колонии «Кузбасс», расположенных по адресам улица Абызова, дом 4 и улица Абызова, дом 12. Это первые дома в городе, построенные по европейским строительным технологиям. Свое название - «колбасы» - они получили из-за большой длины.

Теперь по программе «Дом за рубль» частный инвестор может получить здания в собственность по символической цене в 1 рубль в обмен на обязательство полностью отреставрировать и приспособить памятники архитектуры под современное использование. Бизнесмены будут освобождены от уплаты налога на имущество в отношении объекта культурного наследия, получат право на аренду земельного участка без проведения торгов и смогут воспользоваться зонтичными поручительствами Корпорации МСП для привлечения финансирования.

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