Собственник сауны в Прокопьевске, где погибли подростки, признал свою вину

Фото: объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

В Прокопьевске начался суд по делу о гибели пяти подростков во время пожара в сауне в январе этого года. Об этом сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

На скамье подсудимых трое человек: индивидуальный предприниматель, его брат и администратор сауны. Они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенном группой лиц по предварительному сговору, повлекшем по неосторожности смерть пяти человек.

В судебном заседании собственник сауны полностью признал вину в предъявленном обвинении, а его брат и администратор - нет.

Сейчас суд определил порядок исследования доказательств, огласил обвинение. 9 июля 2026 года состоится допрос потерпевших.

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