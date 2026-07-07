В Кемерове на два дня закроют движение по улице Мичурина

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове на два дня закроют автомобильное движение на участке улицы Мичурина от Советского проспекта до поворота к Театральному мосту. Об этом предупредили в городской администрации.

Ограничения вводятся с 20:00 пятницы, 10 июля, до 22:00 воскресенья, 12 июля. Причина – работы по реконструкции автомобильной дороги улицы Мичурина.

«Специалисты выполнят защиту существующих подземных коммуникаций и теплотрасс вблизи проспекта Советского. Также дорожные службы проведут работы по устройству бортового камня на перекрестке и уложат асфальт на всем участке от Театрального моста до проспекта Советского», - пояснили в мэрии.

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