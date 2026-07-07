Следком помог сироте из Кузбасса решить жилищный вопрос

Фото: СКР.

В Кузбассе сирота получил квартиру благодаря вмешательству следкома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Парень с 2018 года стоял в очереди на квартиру, был вынужден снимать жилье, однако администрация Кемерова не торопилась предоставлять ему положенную по закону жилплощадь. В октябре 2025 года молодой человек обратился в СКР. По поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело. Следователи допросили сотрудников администрации, провели исследования изъятой документации, организовали совещание с участием уполномоченных должностных лиц, в ходе которого был выработан механизм восстановления прав заявителя.

В итоге в июне 2026 года сироте вручили ключи от благоустроенной квартиры.

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