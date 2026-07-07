В ГУФСИН опровергли слухи о смерти обвиняемого в убийстве школьницы в Кемерове

Фото: объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

В ГУФСИН опровергли слухи о смерти мужчины, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 12-леней школьницы в Кемерове.

Накануне в соцсетях появилась информация, что фигурант уголовного дела был найден мертвым в СИЗО.

«Это не соответствует действительности. Он жив», - сказали в пресс-службе ГУФСИН Кузбасса корреспонденту «КП-Кемерово».

Напомним, что по версии следователей, мужчина надругался над девочкой на кладбище Кировского района, а затем убил и попытался избавиться от тела. Извращенца задержали полицейские при силовой поддержке Рогсвардии. Возбуждены два уголовных дела. По решению суда, мужчина арестован.

Ранее мы писали, что кузбасский врач рассказал, какие болезни может спровоцировать стресс, а также губернатор Кузбасса поручил сократить время на разгрузку цистерн с топливом.