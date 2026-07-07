На сайте администрации Кузбасса появится раздел про убежища на случай ЧС

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На сайте администрации правительства Кузбасса появится раздел с полной информацией об убежищах на случай ЧС. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

Сегодня глава региона связался с правительством Омской области, которая вчера отражала атаку беспилотников. После разговора губернатор провел совещание с кузбасскими силовиками и поставил перед ними задачу максимально использовать опыт других регионов страны. В том числе, сейчас приводят в порядок убежища во всех муниципалитетах.

«Защитные меры реализуем заблаговременно, чтобы в нужный момент все было готово к отражению возможных атак. Эту работу ведем в круглосуточном режиме. Главная цель – обеспечить защиту для каждого кузбассовца, и в крупном городе, и в самом отдаленном поселении», - отметил Илья Середюк.

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