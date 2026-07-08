В июне около 4 тысяч жителей Кемерова приступили к испытаниям ГТО

Фото: администрация города Кемерово. Фото: Архив редакции.

В июне около 4 тысяч кемеровчан прошли испытания ГТО. Об этом сообщает администрация города.

Так, 70 процентов участников показали достойные результаты и получили знаки отличия. Среди них - 15 процентов горожан предпенсионного и пенсионного возраста.

В Кемерове работают шесть центров тестирования ВФСК ГТО. Четыре из них расположены в муниципальных спортивных учреждениях. Летом инструкторы приглашают всех желающих проверить свои силы, выполнить нормативы или повторить попытку из-за неудачного результата или перехода в другую возрастную группу. По заявкам от коллективов они готовы выезжать на место.

Подробности и контакты доступны на сайте.

Ранее мы писали, что власти Кузбасса ограничили движение фур в Кемерове из-за рисков атак БПЛА, а также в Кузбассе запустили специальный чат-бот по вопросам наличия топлива на АЗС.