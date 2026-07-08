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НовостиЧто происходит8 июля 2026 10:41

В Кемерове директора частной клиники оставили в СИЗО

Суд в Кемерове оставил под арестом директора частной клиники
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кемерове директора частной клиники оставили в СИЗО.

В Кемерове директора частной клиники оставили в СИЗО.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кемеровский областной суд рассмотрел апелляцию на постановление Центрального районного суда Кемерова. Ранее судья постановил заключить под стражу директора наркологической клиники города, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Мера пресечения действует до 26 августа 2026 года. Об этом сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

По мнению суда первой инстанции, находясь на свободе, обвиняемый может попытаться скрыться от следствия и суда, а также помешать расследованию, подговорив свидетелей давать ложные показания.

Суд апелляционный инстанции проверил законность этого решения и оставил его без изменений.

Ранее мы писали, что власти Кузбасса ограничили движение фур в Кемерове из-за рисков атак БПЛА, а также в Кузбассе запустили специальный чат-бот по вопросам наличия топлива на АЗС.