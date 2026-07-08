В кемеровском филиале РГИСИ вручили дипломы первым выпускникам.

42 студента завершили обучение в одном из ведущих театральных вузов страны. Среди них - актеры драмы и театра кукол, художники-технологи сцены и театроведы. 14 человек окончили институт с отличием. Губернатор поздравил выпускников, поблагодарил преподавателей и вручил дипломы отличникам и почетные грамоты сотрудникам.

Илья Середюк подчеркнул, что филиал РГИСИ в Кемерове - неотъемлемая часть Сибирского кластера искусств, который создается в Кузбассе по поручению президента. Губернатор выразил гордость за первых выпускников образовательного блока кластера, приехавших учиться из разных регионов. Он уверен, что их ждет успешное будущее. Часть выпускников уже получила предложения о работе и усилит кадровый потенциал культурной сферы Кузбасса и всей Сибири.

Кроме того, глава региона объявил о создании на базе филиала РГИСИ в Кемерове Малого театра Кузбасса. Это многофункциональная площадка, где выпускники смогут экспериментировать, сочетая традиции академической театральной школы с современными сценическими приемами.

Ранее мы писали, что власти Кузбасса ограничили движение фур в Кемерове из-за рисков атак БПЛА, а также в Кузбассе запустили специальный чат-бот по вопросам наличия топлива на АЗС.