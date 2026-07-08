В Новокузнецке оштрафовали водителя после драки на проспекте Дружбы. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В полицию Новокузнецка из единой диспетчерской службы «112» поступило сообщение о драке на проспекте Дружбы. На место инцидента прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Информация о конфликте также появилась в социальных сетях. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Полицейские выяснили, что 39-летний водитель «БМВ» резко перестроился в полосу, где ехала «Тойота Рав 4» под управлением 36-летнего жителя. На ближайшем перекрестке машины остановились. Водитель «Тойоты» и его пассажир вышли из автомобиля и начали словесный конфликт. В ходе ссоры водитель «Тойоты» нанес телесные повреждения водителю «БМВ», а также повредил лобовое стекло и капот машины.

Полицейские установили личности участников инцидента и вызвали их в отдел. Пострадавший отказался привлекать нападавших к ответственности и писать заявление в полицию.

Госавтоинспекторы составили протоколы на водителя «Тойоты» по нескольким статьям: за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств; за нарушение ПДД пешеходом или иным участником дорожного движения; за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда или обгона.

Материалы направлены в суд. Также водитель «Тойоты» получил штраф за «мелкое хулиганство» в размере 500 рублей. Продолжаются поиски пассажира «Тойоты», который также участвовал в конфликте.

Ранее мы писали, что власти Кузбасса ограничили движение фур в Кемерове из-за рисков атак БПЛА, а также в Кузбассе запустили специальный чат-бот по вопросам наличия топлива на АЗС.