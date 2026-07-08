Погода в Кузбассе 9 июля 2026 года: до +28 градусов и грозы

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 9 июля 2026 года. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 9 июля 2026 года. Обещают, что будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, по югу местами небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди. Местами туманы. Об этом сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов, местами +4…+9 градусов. Днем ожидается +18…+23 градуса, местами до +28 градусов. Ветер обещают северный 3–8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Погода в Кемерове 9 июля 2026 года

В четверг, 9 июля 2026 года, в Кемерове будет переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью в Кемерове составит +11…+13 градусов. Днем будет +21…+23 градуса. Ветер обещают северный, 3–8 метров в секунду.

Погода в Новокузнецке 9 июля 2026 года

В четверг, 9 июля 2026 года, в Новокузнецке будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью покажет до +14 градусов. Днем ожидается до +22 градусов. Ветер обещают северный, 6 метров в секунду.

Ранее мы писали, что власти Кузбасса ограничили движение фур в Кемерове из-за рисков атак БПЛА, а также в Кузбассе запустили специальный чат-бот по вопросам наличия топлива на АЗС.