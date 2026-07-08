В Кемерове осудят виновника ДТП, в котором пострадала женщина. Фото: ГУ МВД России по Кузбассу.

В Кемерове завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

По данным следствия, в январе этого года обвиняемый за рулем «Рено Меган» ехал по улице Елыкаевской. Ночью он не справился с управлением, выехал на встречку, наехал на сугроб и столкнулся с «Фольксвагеном Амарок». В аварии пострадала 24-летняя пассажирка «Рено», она получила тяжкий вред здоровью.

Сейчас дело передано в суд. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что власти Кузбасса ограничили движение фур в Кемерове из-за рисков атак БПЛА, а также в Кузбассе запустили специальный чат-бот по вопросам наличия топлива на АЗС.