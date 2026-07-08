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НовостиЧто происходит8 июля 2026 22:35

В Кузбассе нашли пропавшую 16-летнюю девочку

Росгвардейцы нашли пропавшую 16-летнюю девочку в Анжеро-Судженске
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кузбассе нашли пропавшую 16-летнюю девочку.

В Кузбассе нашли пропавшую 16-летнюю девочку.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Анжеро-Судженске росгвардейцы разыскали 16-летнюю девочку, которую потеряла мать. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Ранним утром росгвардейцы получили информацию о возможном местонахождении подростка. Совместно с инспектором ПДН они проверили частный дом на улице Житомирской. Там и была найдена девочка.

По словам матери, накануне вечером дочь ушла из дома и перестала выходить на связь. Получив сообщение о пропаже, росгвардейцы сразу начали поиски. Установили круг общения подростка и проверили возможные места ее пребывания. В итоге ее нашли у знакомого. Чтобы разобраться в ситуации, росгвардейцы передали девочку сотрудникам полиции.

Ранее мы писали, что власти Кузбасса ограничили движение фур в Кемерове из-за рисков атак БПЛА, а также в Кузбассе запустили специальный чат-бот по вопросам наличия топлива на АЗС.