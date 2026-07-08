В Кузбассе каждый третий клещ является переносчиком боррелиоза

Фото: архив КП. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе с начала весны от клещей пострадали 24 312 человек, в том числе 4 882 подростка. Данные на 7 июля опубликовал региональный Роспотребнадзор.

В 33,6% клещах, исследованных в лабораториях, был обнаружен возбудитель боррелиоза, в 3,4% - возбудитель моноцитарного эрлихиоза, в 3,1% - гранулоцитарного анаплазмоз, в 2,1 % - клещевого энцефалита.

В ведомстве привали обращаться в больницу при присасывании клеща – это позволит вовремя начать профилактику опасных заболеваний.

Ранее мы писали, что власти Кузбасса опубликовали карту укрытий от воздушных атак, а также в Прокопьевске мужчина умер после визита в травмпункт.