С начала года 37 собак и кошек уехали из Кузбасса за границу. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе с января по июнь этого года 37 питомцев отправились в зарубежные поездки со своими хозяевами. Об этом сообщило Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора.

В ведомстве отметили ,что ветеринарные сертификаты были выданы на вывоз 23 собак и 14 кошек. Перед вылетом все питомцы прошли обязательную процедуру чипирования, осмотр у ветеринаров и имели актуальные прививки. Нарушений правил перевозки зафиксировано не было.

Сертификаты на вывоз получили владельцы, отправлявшиеся в Сербию, Испанию, Грузию, Вьетнам, Таиланд, Китай, Абхазию и Турцию.

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