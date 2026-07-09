Кузбассовца арестовали за пьяную езду на мопеде без прав

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В селе Красное Ленинск-Кузнецкого округа задержали нетрезвого водителя мопеда. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Инспекторы ДПС остановили мужчину за рулем «Молота», который ехал без мотошлема. Нарушителем оказался 34-летний житель без прав, но с признаками опьянения. Алкотестер показал 0,225 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мопед отправили на охраняемую стоянку. Суд назначил водителю 10 суток административного ареста. Кроме того, его оштрафовали на 2800 рублей по статьям о езде без регистрации, без страховки и без мотошлема.

Ранее мы писали, что власти Кузбасса ограничили движение фур в Кемерове из-за рисков атак БПЛА, а также в Кузбассе запустили специальный чат-бот по вопросам наличия топлива на АЗС.