Два года боли: кузбасские нейрохирурги спасли пациента с редким диагнозом

Фото: минздрав Кузбасса.

Нейрохирурги Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров спасли пациента с редким диагнозом. В позвоночном канале мужчины обнаружили эхинококк. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Почти два года его мучили боли в пояснице, ограничивая движения. Врачи подозревали опухоль и поражение костей таза, но биопсия не подтвердила их опасения.

Месяц назад боль усилилась. Специалисты предположили воспалительный процесс и провели операцию. В позвоночном канале обнаружили кисты разных размеров и разрушение подвздошной кости. Результаты цитологического исследования подтвердили эхинококкоз.

Обычно этот паразит поражает печень или легкие. Его локализация в позвоночнике - крайне редкое явление. Пациенту назначили специальное лечение.

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