Кузбасским героям СВО с ограничениями здоровья помогают адаптировать жилье.

Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Кузбассу провел комплекс мероприятий, направленных на социальную и бытовую адаптацию ветеранов специальной военной операции. Специализированное оборудование установлено в домах героев в четырех муниципальных образованиях региона. Это стало продолжением программы по приспособлению жилья для бойцов с ограничениями здоровья.

Технические средства реабилитации получили ветераны в Новокузнецком, Прокопьевском, Калтанском и Киселевском округах. В числе установленного оборудования - системы «Умный дом», противоскользящие покрытия, автоматические таблетницы и роботы-пылесосы, позволяющие сделать быт максимально комфортным и безопасным.

Всего в проекте сформирован перечень из 86 наименований средств адаптации, включая функциональные кровати, подъемные устройства и реконструкцию санузлов. Для участия в программе ветеранам необходимо обратиться к социальному координатору Фонда по месту жительства.

Кроме того, фонд помогает ветеранам СВО трудоустраиваться. Так, боец с позывным «Симба» - калтанец Владислав Матюшин, демобилизовался после тяжелого ранения. При содействии социального координатора и администрации города был принят на работу водителем погрузчика. Глава Калтанского городского округа Константин Коробкин подчеркнул, что работа для ветерана является важнейшим инструментом социализации, и к каждому обращению применяется персональный подход.

В Кузбассе выстраивается эффективная экосистема поддержки: главы муниципалитетов проводят регулярные встречи с социальными координаторами Фонда. Накануне совещание провел глава Кемерова Дмитрий Анисимов. В областном центре работают 12 специалистов, которые принимают жителей во всех районах города, помогая в вопросах оформления льгот, реабилитации и поиска работы.

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