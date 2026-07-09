В Кузбассе 16-летний мотоциклист попал в ДТП, его мать осудят. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецком округе завершили расследование дела против 36-летней женщины. Ее обвиняют в вовлечении несовершеннолетнего в опасную для его жизни деятельность. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области и прокуратуре Кузбасса.

По данным следствия, с февраля по апрель 2025 года женщина систематически давала мотоцикл 16-летнему сыну, у которого не было водительских прав. 30 апреля 2025 года она разрешила ему и его несовершеннолетней знакомой ездить на мотоцикле по дорогам общего пользования. Это вовлекло их в опасную деятельность.

В результате 30 апреля 2025 года на территории Новокузнецкого округа подросток, управляя мотоциклом без осознания всей опасности, попал в аварию вместе с подругой. Юноша получил ушибы, а его пассажирка - закрытую черепно-мозговую травму.

Следствие собрало достаточно доказательств, дело передано в суд для рассмотрения.

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