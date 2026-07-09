В Кузбассе провели редкую операцию на позвоночнике пациентке из Краснодара.

Врачи нейрохирургического отделения Кузбасской клинической больницы им. М.А. Подгорбунского провели редкую операцию на позвоночнике пациентке из Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

47-летняя женщина начала испытывать сильные боли в спине в декабре. Вскоре добавилось онемение и отказ ног. МРТ показало объемное образование в позвоночном канале. Врач рекомендовал срочную консультацию нейрохирурга. Выбирая клинику, женщина обратилась к родственникам. Из Краснодара она приехала на операцию.

Врач-нейрохирург, заведующий нейрохирургическим отделением Виктор Семенов объясняет, что у пациентки диагностирована интрадуральная экстрамедуллярная опухоль под твердой спинно-мозговой оболочкой на уровне четвертого грудного позвонка. Такие опухоли растут из оболочек спинного мозга и сдавливают его, вызывая неврологические нарушения. У женщины уже начались проблемы с функцией тазовых органов. Если бы она затянула, ноги перестали бы функционировать.

Подобные операции редки. В год делают около четырех таких вмешательств. Главная сложность - сохранить спинной мозг и аккуратно удалить опухоль микрохирургически, не повредив его. После операции выполнили пластику твердой мозговой оболочки. Несмотря на сложность, операция заняла два часа.

Сейчас женщина чувствует себя намного лучше. Она встала на ноги, и у нее проходит онемение. Остался лишь небольшой дискомфорт.

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