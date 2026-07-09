Врач объяснил, опасна ли потница и как не спутать ее с аллергией. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Потница - частая проблема у детей летом. Врач-педиатр детской поликлиники Урюпинской ЦРБ Алексей Оглданов рассказывает, как отличить потницу от аллергических высыпаний. Об этом сообщают «Городские вести».

Доктор объясняет, что потница возникает из-за жары, влажности, синтетической одежды, перегрева и жирных кремов.

Потница бывает трех видов, говорит Алексей Оглданов. Кристаллическая - мелкие прозрачные пузырьки без воспаления. Красная - зудящая сыпь с красными пятнышками. Глубокая потница, затрагивающая глубокие слои кожи, встречается только у взрослых.

Чаще потница появляется на шее, спине, груди, в складках кожи, локтевых и коленных сгибах. Аллергическая сыпь отличается покраснением, зудом и отечностью. Обычно она исчезает после устранения контакта с аллергеном и приема лекарств.

При появлении потницы у ребенка врач советует:

- поддерживать температуру в комнате не выше 24 градусов;

- одевать ребенка по погоде, избегая синтетики;

- использовать минимум косметических средств, исключая жирные кремы и масла;

- обмывать малыша кожу тёплой водой без мыла, избегая мочалок.

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