В Кузбассу осудили мужчин за похищение и истязание женщины. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Междуреченский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух жителей, которые признаны виновными в похищении и истязании человека. Об этом сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Один из подсудимых, действуя по найму и из корыстных мотивов, получил через мессенджер 15 000 рублей за похищение и истязание жертвы с видеофиксацией. Для этого он привлек знакомого.

На безлюдном участке они нанесли женщине множественные удары ногами и кулаками, а также срезали волосы, повредив кожу головы. Второй подсудимый снимал происходящее на камеру телефона.

После этого видео отправили заказчику, а осужденные получили обещанное вознаграждение. В суде один из подсудимых частично признал вину, второй - нет.

Суд признал их виновными. Одного приговорили к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, второго - к 5 годам 6 месяцам условно с испытательным сроком 4 года.

Кемеровский областной суд изменил приговор, постановив конфисковать 7 500 рублей у каждого осужденного в доход государства.

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