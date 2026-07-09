Суд взыскал 150 тысяч рублей с УК: кемеровчанка сломала ногу из-за гололеда

Суд взыскал с УК 150 тысяч рублей в пользу кемеровчанки, получившей перелом из-за гололеда. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кемеровский районный суд обязал управляющую компанию выплатить 150 тысяч рублей женщине, сломавшей ногу из-за гололеда. Об этом сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

В ноябре 2023 года женщина получила перелом ноги, поскользнувшись на обледенелой придомовой территории одного из многоквартирных домов.

Пострадавшую госпитализировали, она проходила лечение и реабилитацию около пяти месяцев. Суд установил, что причиной падения стало ненадлежащее содержание придомовой территории, за которое отвечает ООО «Шалго».

Управляющая компания не предоставила доказательств, что приняла все меры по уборке снега и обработке территории противогололедными материалами. Ответчик утверждал, что падение произошло из-за возраста или состояния здоровья женщины, но суд отверг эти доводы.

Суд частично удовлетворил иск и взыскал с ООО «Шалго» 150 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Ранее мы писали, что власти Кузбасса ограничили движение фур в Кемерове из-за рисков атак БПЛА, а также в Кузбассе запустили специальный чат-бот по вопросам наличия топлива на АЗС.