Кузбасс стал лидером СФО по эффективности промышленной политики

Фото: пресс-служба АПК.

Кузбасс стал лидером в Сибири по эффективности промышленной политики за 2025 год. Об этом объявил Минпромторг России на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Победителей определяли по 47 показателям, включая темпы промышленного развития, активность работы органов власти с предприятиями, кадровый потенциал региона.

«Это высокая оценка труда промышленников, инвесторов и управленческой команды Кузбасса. Мы ведем комплексную работу по привлечению федеральных и региональных мер поддержки, частных капиталовложений, модернизируем промышленную инфраструктуру и производственные линии», - скахал губернатор Илья Середюк.

Ранее мы писали, что в Кемерове за сутки проверили более 2 тысяч фур и нашли незаконные грузы, а также власти Кузбасса сообщили о снижении ажиотажного спроса на бензин.