В Кузбассе студент отдал мошенникам более 3 млн рублей

Фото: архив КП. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Прокопьевске 21-летний парень отдал мошенникам 3,2 млн рублей, оставив своих родителей без сбережений. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сначала студенту предложили установить новый домофон – для этого нужно было продиктовать смс-код. Доверчивый молодой человек выполнил просьбу. После этого с ним связался якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщил, будто парень причастен к финансированию террористов. Чтобы избежать уголовной ответственности, требовалось передать все сбережения курьеру. Студент достал из сейфа накопленные родителями миллионы и отдал мошенникам.

Теперь полиция разыскивает аферистов. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Кемерове за сутки проверили более 2 тысяч фур и нашли незаконные грузы, а также власти Кузбасса сообщили о снижении ажиотажного спроса на бензин.