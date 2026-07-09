В Кузбассе 62 ветерана СВО открыли свое дело благодаря соцконтракту

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе в этом году уже 62 ветерана СВО открыли свое дело благодаря социальному контракту. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Среди начинающих предпринимателей - житель Новокузнецкого округа Юрий Бессонов. После возвращения с СВО он начал выращивать хвойные саженцы: казахский можжевельник, тую, венгерская сирень, горную сосну. Сегодня вместе с супругой они возделывают 41 сотку земли, на которой растут почти 5 тысяч деревьев.

Евгений Мелентьев из Кемерова занялся производством копченых мясных и рыбных деликатесов. На средства соцконтракта планирует приобрести новое оборудование.

«Наш долг — сделать все, чтобы участники СВО как можно быстрее и комфортнее адаптировались в мирной жизни. Социальный контракт открывает перед ребятами двери к новым возможностям, помогая найти свой путь в новой профессии или открыть собственное дело», — отметил губернатор Илья Середюк.

Мера поддержки является частью нацпроекта «Семья», который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

Ранее мы писали, что в Кемерове за сутки проверили более 2 тысяч фур и нашли незаконные грузы, а также власти Кузбасса сообщили о снижении ажиотажного спроса на бензин.