Новокузнецкий краеведческий музей получил новое оборудование

В Новокузнецкий краеведческий музей благодаря федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» поступило современное выставочное оборудование. Об этом сообщил мэр города Денис Ильин.
Музей получил 18 напольных витрин, 10 подиумов и 8 навесных стендов. Все это поможет сделать выставки удобными и красивыми, а также позволит бережно хранить музейные коллекции.
Сейчас в филиале музея идет монтаж оборудования.
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