Новокузнецкий краеведческий музей получил новое оборудование

Фото: соцсети Дениса Ильина.

В Новокузнецкий краеведческий музей благодаря федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» поступило современное выставочное оборудование. ‎Об этом сообщил мэр города Денис Ильин.

Музей получил 18 напольных витрин, ‎10 подиумов и ‎8 навесных стендов. Все это поможет сделать выставки удобными и красивыми, а также позволит бережно хранить музейные коллекции.

‎Сейчас в филиале музея идет монтаж оборудования.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса поручил создать убежища в школах, а также в Кемерове капитально отремонтируют мемориал у Вечного огня.