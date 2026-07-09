С начала купального сезона в Кузбассе утонул 21 человек

Фото: архив КП.

С начала лета на водоемах Кемеровской области утонул 21 человек, в том числе семеро детей. Об этом сообщает РИА «Кузбасс».

Больше всего трагических случаев зафиксировано в Новокузнецке – там погибли пятеро человек. В Беловском округе утонули трое кузбассовцев, в Промышленновском округе и Ленинск-Кузнецком – по двое. В Новокузнецком округе, Кемерове, Юрге и Прокопьевске зарегистрировано по одному летальному исходу.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса поручил создать убежища в школах, а также в Кемерове капитально отремонтируют мемориал у Вечного огня.