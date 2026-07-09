В Кузбассе судебный пристав спас пострадавших в дорожной аварии

Фото: ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу.

Судебный пристав Игорь Игошин помог пострадавшим в жестком ДТП в Кемерове. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу

Сотрудник службы стал свидетелем дорожной аварии, произошедшей на пересечении Октябрьского проспекта и Пионерского бульвара. Две легковушки столкнулись «лоб в лоб», в результате несколько человек получили травмы.

Судебный пристав, не раздумывая, бросился на помощь пострадавшим. Он помог выбраться из одного автомобиля молодому человеку с глубокой раной в области виска и остановил кровотечение.

Во втором автомобиле открыл поврежденную дверь и освободил заблокированную в салоне женщину - после удара она находилась в дезориентированном состоянии.

Игорь Игошин вызвал скорую помощь, сотрудников Госавтоинспекции и МЧС России, после чего отключил аккумуляторы машин, чтобы исключить риск короткого замыкания и возгорания.

Ранее мы писали, что в начала купального сезона в Кузбассе утонул 21 человек, а также губернатор Кузбасса поручил создать убежища в школах.