Программу ремонта дорог в Кемерове составят с учетом пожеланий жителей

Фото: соцсети Дмитрия Анисимова.

Программу ремонта дорог частного сектора на Южном составят с учетом пожеланий местных жителей. Об этом сообщил мэр Дмитрий Анисимов после встречи с горожанами.

Подобная практика уже применялась в вопросах ремонта изношенных водопроводных сетей. Так, одна из активисток микрорайона собрала предложения жителей, какие участки труб нуждаются в ремонте больше всего и представила их коммунальщикам – в результате удалось сформировать оптимальную программу обновления водопровода.

На сегодняшней встрече также договорились провести совместный с жителями субботник по борьбе с зарослями американского клена – город предоставит для этого спецтехнику.

«Обсуждали и другие актуальные проблемы: состояние контейнерных площадок, работу транспорта, благоустройство пешеходных зон. Все предложения активистов Южного берем в работу и будем воплощать в жизнь вместе с нашими неравнодушными горожанами», - сказал Дмитрий Анисимов.

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