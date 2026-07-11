Жительница Кузбасса на три дня уехала из дома и осталась без бытовой техники

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В Новокузнецке поймали 44-летнего мужчину, похитившего бытовую технику у родственницы. Об инциденте рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области.

Мужчина пробрался в дом женщины, когда она на несколько дней уехала из города. Вынес оттуда электромясорубку, пылесос, мультиварку и сдал все это в ломбард, используя чужие документы. Хозяйка, вернувшись домой, обнаружила пропажу и обратилась за помощью к правоохранителям. Вскоре подозреваемый был задержан. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам органов внутренних дел.

Ранее мы писали, что власти Кузбасса сообщили о снижении ажиотажного спроса на бензин, а также Илья Середюк лично проверил работу постов досмотра транзитных фур в Кемерове.