В Кузбассе мужчина через суд вернул квартиру, которую жена завещала иностранцу

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В Прокопьевске мужчина отсудил часть квартиры, которую его бывшая жена завещала иностранцу. Об инциденте рассказали в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Супруги приобрели жилье в период брака, а после развода в 2024 году не стали его делить. Спустя год женщина умерла, и мужчина решил заехать в квартиру. Однако оказалась, что экс-жена завещала ее некому иностранцу, которому на 10 лет запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

Мужчина обратился в суд, чтобы восстановить свои права на имущество. Суд пришел к выводу, что квартира была куплена во время брака и относится к совместно нажитому имуществу, поэтому прокопчанин имеет право на часть жилья.

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