На въездах в Кемерово оборудовали пункты досмотра грузовиков

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В Кемерове меньше, чем за сутки оборудовали пункты досмотра грузовиков на въездах в город. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

Сегодня утром глава региона поручил поставить вагончики для тех, кто несет круглосуточное дежурство по досмотру фур – сотрудников ГАИ, Росгвардии и членов Ассоциации ветеранов СВО Кузбасса. И уже к вечеру такие пункты были созданы. Сейчас первый из них полностью укомплектован для работы. В вагончике есть кондиционер, работает санузел и освещение. Рядом размещен информационный дорожный знак для водителей «Проезд грузового транспорта без досмотра запрещен».

Фото: соцсети Ильи Середюка.

«Важно, что люди позитивно восприняли новую меру. Дежурные говорят, что их уже не раз благодарили местные жители, а отец Александр, священник из ближайшего храма, принес чайник и электроплитку от прихожан. Водители грузовиков тоже относятся к проверкам с пониманием», - рассказал Илья Середюк.

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