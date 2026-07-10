Погода в Кузбассе 11 июля 2026 года: перепады температур от +3 до +28 градусов

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В субботу, 11 июля, в Кузбассе ожидаются перепады температур от +3 до +28 градусов. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентре.

Ночью температура воздуха будет в пределах +9... +14, местами +3... +8 градусов. Днем ожидается +17... +22, в некоторых районах до +28 градусов. Ветер по-прежнему будет северный, его скорость составит 3-8 метров в секунду, порывы будут достигать 13 метров в секунду. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, возможны туманы.

Погода в Кемерове 11 июля 2026 года

Ночью 11 июля 2026 года температура воздуха в Кемерове составит +10…+12 градусов, днем +18…+20 градуса. Ветер - северный 3-8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Кратковременный дождь, днем местами гроза.

Ранее мы писали, что кузбасский школьник разбил окно в горящем доме, чтобы спасти друга из огня, а также программу ремонта дорог на Южном в Кемерове составят с учетом пожеланий жителей.